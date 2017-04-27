На Донетчине остановлена попытка незаконного возмещения 400 тысяч гривен НДС

Сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Донецкой области остановлена попытка возмещения около 400 тыс. грн незаконно сформированного НДС.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенное в особо крупных размерах) установлено предприятие, должностные лица которого преднамеренно предоставляли налоговым органам недостоверные сведения о проведении "бестоварных" операций с субъектом предпринимательской деятельности с признаками "фиктивности".
В дальнейшем указанное предприятие безосновательно заявило к возмещению из государственного бюджета около 400 тыс. грн НДС, сформированного по этим операциям.
Следствие продолжается.