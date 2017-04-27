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В Мариуполе на борьбу с туберкулезом потратят полмиллиона гривен

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Экономика / Финансы
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В Мариуполе на борьбу с туберкулезом потратят полмиллиона гривен

Ежегодно в Мариуполе, где население составляет почти полмиллиона человек, специалисты фиксируют более 500 новых случаев заболеваний туберкулезом.

Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Сергей Данилков.

- С 1995 года эпидемия заболеваемости туберкулезом зафиксирована по всей стране. В Мариуполе насчитывается постоянно 500 амбулаторных больных, еще около тысячи пациентов с открытыми формами туберкулеза лечатся стационарно, - рассказал Сергей Данилков.

На первоочередные меры противодействия заболеваемости туберкулезом в Мариуполе в 2017 году выделят 472 500 гривен.

До ТеБе


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