В Мариуполе на борьбу с туберкулезом потратят полмиллиона гривен

Ежегодно в Мариуполе, где население составляет почти полмиллиона человек, специалисты фиксируют более 500 новых случаев заболеваний туберкулезом.
Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Сергей Данилков.
- С 1995 года эпидемия заболеваемости туберкулезом зафиксирована по всей стране. В Мариуполе насчитывается постоянно 500 амбулаторных больных, еще около тысячи пациентов с открытыми формами туберкулеза лечатся стационарно, - рассказал Сергей Данилков.
На первоочередные меры противодействия заболеваемости туберкулезом в Мариуполе в 2017 году выделят 472 500 гривен.
До ТеБе