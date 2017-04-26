Пенсионеры Краматорска вышли на митинг против повышения тарифов

Митинг, посвященный новому тарифу по квартплате прошел в Краматорске. На мероприятие собралось около 300 митингующих - в частности пенсионного возраста, сообщает До ТеБе.
Краматорский исполком принял решение о новых тарифах за содержание домов и придомовой территории. Мириться с ними пенсионеры не захотели, поэтому и вышли на акцию протеста.
- В городе Краматорск необоснованно подняли тарифы на жилье. В других городах это делалось по умному. Это было поэтапно. Городские власти Краматорска мотивирует это тем, что с 2011 года не поднимались тарифы и вдруг они все это подняли. Тариф был за 1 м кв 2,24 сейчас получается если 60% - это 3,64. Это неподъемная цена для пенсионеров, - рассказывает организатор митинга, председатель Краматорской МО «Партия пенсионеров Украины» Виктор Руденко.
Резолюцию с требованиями пересмотреть решение о повышении тарифа и с другими волнующими вопросами митингующие объединили в резолюцию к городским властям.