Цена на газ для населения может вырасти на 30%

С учетом наценки и расходов на транспортировку и распределение цена на газ для населения может составить около 9 тыс. грн./тыс. куб. м, то есть примерно на 30% дороже. Об этом пишет газета "Сегодня".
Издание отмечает, что цена газа как товара (без учета стоимости транспортировки, распределения и наценки) составляет 6078,66 грн. (185 долл. * 26,7 (предполагаемый курс гривны) + 20% НДС). В Министерстве экономразвития летом 2016-го предполагали, что курс национальной валюты в этом году составит 26,7 грн. Однако в бюджете на 2017-й заложен курс 27,2 грн., а стоимость газа – на уровне 245 долл.
В 2018-м импортный газ, согласно прогнозу Нацбанка, будет стоить 273,3 долл./тыс. куб. м, а курс доллара достигнет 29,95 грн. В результате украинцы должны будут заплатить за голубое топливо уже почти 11 тыс. грн.
Тариф на газ в Украине будут пересматривать два раза в год, говорится в правительственном постановлении №90 от 21 февраля: до первого апреля и до первого октября. При пересмотре тарифа будут учитывать среднемесячные показатели цен на газ на немецком хабе NCG (за полугодие) с учетом затрат на транспортировку до украинской границы и входа в ГТС в пересчете на официальный курс НБУ, а также тарифы на транспортировку, распределение и наценку "Нафтогаза".
Если окажется, что цена на доставленный импортный газ больше, чем на 10% от действующего тарифа, стоимость "голубого топлива" увеличат. Такое обязательство украинское правительство также взяло на себя в меморандуме с МВФ. Для этого, как говорится в документе, ввели временный механизм автоматической коррекции.