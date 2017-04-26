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Курс доллара в обменниках в продаже снизился до 26,80 грн/долл

Курс доллара в обменниках вырос почти до 24,50 грн/долл

Цена на газ для населения может вырасти на 30%

Топ за неделю 6590 5863 5823 2333 1708

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