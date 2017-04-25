Украина теряет 5 млрд гривен налогов из-за "национализации" предприятий в ОРДЛО

Украина испытывает экономические убытки из-за захвата боевиками украинских предприятий на временно оккупированных территориях.
Об этом говорили во время рабочей встречи представители "национализированных" предприятий Донбасса, сообщают в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.
В частности, как рассказали представители бизнеса, из-за захвата предприятий в ОРДЛО, компании больше не смогут обеспечить налоговые поступления в бюджет Украины. Только в течение 2016 года, по информации МинТОТ, было перечислено более пять миллиардов гривен налогов.
Кроме того, сотрудников захваченных предприятий заставили увольняться и перерегистрироваться в "национализированных" компаниях.
- Мы были вынуждены уволить 36 тысяч человек. Поскольку там были созданы клоны наших предприятий с такими же названиями и людей под угрозой потери средств к существованию заставляли увольняться из наших предприятий и переоформляться на работу на новосозданные квазипредприятия, - рассказал представитель ДТЭК, сообщает МинТОТ.
До ТеБе