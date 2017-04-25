Украина теряет 5 млрд гривен налогов из-за "национализации" предприятий в ОРДЛО

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Две трети налогов в Украине собирают с крупных предприятий

Поступления в бюджет страны от плательщиков Донетчины на 30% больше, чем в прошлом году

Абитуриенты из ОРДЛО могут поступать в украинские ВУЗы без ВНО

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