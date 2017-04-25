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4 тысячи наемных работников Донетчины перестали получать "нелегальную" заработную плату

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Экономика / Финансы
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4 тысячи наемных работников Донетчины перестали получать "нелегальную" заработную плату

Трудовые отношения между наемным работником и работодателем должны оформляться в соответствии с нормами действующего законодательства. Но на данное время робота без оформления трудовых отношений и "нелегальная" заработная плата стали неотъемлемой составляющей ведения бизнеса. Прежде всего, работодатель, который нарушает трудовое законодательство, должен понимать, что в первую очередь своими действиями лишает будущего наемных работников. Именно поэтому, детенизация трудовых отношений является одним из основных направлений работы фискальной службы Донецкой области.

Так, по результатам проведенных специалистами ведомства мероприятий по детенизации сферы занятости населения в I квартале 2017 года официально трудоустроены 3015 граждан, которые раньше работали у работодателей без надлежащего оформления. Итогами проведенной работы является дополнительное поступление в бюджет 4,2 млн грн, в том числе: свыше 1,8 млн грн налога на доходы физических лиц и 2,2 млн грн единого взноса.

Кроме того, 997 физических лиц привлечено к государственной регистрации как субъекты предпринимательской деятельности, в результате чего в бюджет поступило 0,5 млн гривен.

В течение первых трех месяцев текущего года уже 324 предприятия повысили уровень заработной платы выше минимального (с 01.01.2017 - 3200 грн), за счет чего бюджет дополнительно получил 1,4 млн грн налогов и сборов.

Главное управление ГФС в Донецкой области призывает работодателей не игнорировать гарантированный уровень минимальной заработной платы при начислении и выплате заработной платы наемным работникам. Важно помнить, что несоблюдение действующего законодательства по оплате труда – это не только возможность подвергнуться значительным суммам штрафных санкций, но и, прежде всего, пренебрежение к наемному работнику и его правам, охроняемых государством.


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