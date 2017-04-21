Министр пояснил, почему не все переселенцы с Донбасса получают пенсию

Проблема некоторых внутренних переселенцев с получением пенсии связана с тем, что они попросту теряют свой статус и согласно закону социальные выплаты им не осуществляются. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил министр социальной политики Андрей Рева.
По словам Ревы, закон предусматривает отмену пенсионных выплат тем внутренним переселенцам, которые находились на неподконтрольной Украине территории более 60 дней.
«У нас существует закон о свободе перемещения. Но также существует одно ограничение, которое прописано в законе: если человек более 60 дней находится на неподконтрольной Украине территории или вообще за пределами Украины, будучи внутренне перемещенным лицом, он такой статус теряет», – сообщил Рева.
Глава Минсоцполитики отметил, что сотрудники Госпогранслужбы четко фиксируют людей, которые по каким-то причинам не возвращаются в течение 60 дней на подконтрольную Киеву территорию с неподконтрольной.
«Пограничные службы фиксируют перемещение человека в одну и другую сторону (линии разграничения. – ред.). Если они находят, что человек больше 60 дней отсутствует на подконтрольной территории, они сообщают органам социальной защиты, которые отменяют статус внутренне перемещенного лица и, соответственно, прекращаются все социальные выплаты до того момента, как выяснится, что случилось с человеком», – подытожил министр.
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