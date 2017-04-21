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Пенсии переселенцам теперь будут платить только в Ощадбанке

Более 200 тысяч переселенцев могут остаться без выплат

Теперь пенсии будут получать не все – Рева

Министр пояснил, почему не все переселенцы с Донбасса получают пенсию

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