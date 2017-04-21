Граждане Донетчины подали 6833 декларации об имущественном состоянии и доходах

С начала 2017 года 6833 жителя Донетчины предоставили в фискальные органы области налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированных доходов за прошлый год составила свыше 263 млн гривен. По результатам декларирования к уплате в бюджет подлежит 11,7 млн грн налога на доходы физических лиц, что на 3,5 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года, и военного сбора – 2,4 млн грн, что на 0,6 млн грн больше, чем за три месяца предыдущего года.



Самыми активными декларантами Донецкого региона являются граждане, которые получили имущество в наследство или в подарок, ими подано – 1409 деклараций. Общая сумма задекларированного ими дохода составила почти 125 млн гривен.



Доход от продажи недвижимого имущества задекларировали 256 жителей региона. Сумма задекларированных ими доходов составила 19,4 млн гривен.



В фискальные органы области подано 20 налоговых деклараций гражданами, которые получили доход из источников за пределами Украины в размере около 2 млн гривен.



Больше миллиона гривен доходов за прошлый год по Донецкой области уже задекларировали 8 граждан. Всего миллионерами задекларирована сумма дохода 42,8 млн гривен.



Главное управление ГФС в Донецкой области напоминает, что последний день предоставления декларации за 2016 год для граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность – 3 мая 2017 года.