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Граждане Донетчины подали 6833 декларации об имущественном состоянии и доходах

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Экономика / Финансы
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С начала 2017 года 6833 жителя Донетчины предоставили в фискальные органы области налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированных доходов за прошлый год составила свыше 263 млн гривен. По результатам декларирования к уплате в бюджет подлежит 11,7 млн грн налога на доходы физических лиц, что на 3,5 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года, и военного сбора – 2,4 млн грн, что на 0,6 млн грн больше, чем за три месяца предыдущего года.

Самыми активными декларантами Донецкого региона являются граждане, которые получили имущество в наследство или в подарок, ими подано – 1409 деклараций. Общая сумма задекларированного ими дохода составила почти 125 млн гривен.

Доход от продажи недвижимого имущества задекларировали 256 жителей региона. Сумма задекларированных ими доходов составила 19,4 млн гривен.

В фискальные органы области подано 20 налоговых деклараций гражданами, которые получили доход из источников за пределами Украины в размере около 2 млн гривен.

Больше миллиона гривен доходов за прошлый год по Донецкой области уже задекларировали 8 граждан. Всего миллионерами задекларирована сумма дохода 42,8 млн гривен.

Главное управление ГФС в Донецкой области напоминает, что последний день предоставления декларации за 2016 год для граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность – 3 мая 2017 года.


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