В Мариуполе создали специальный департамент для оформления субсидий

В Мариупольском горсовете создали новое структурное подразделение - Департамент социальной защиты населения.
Соответствующее решение приняли депутаты мариупольского горсовета 19 апреля во время заседания сессии. По словам управляющего делами исполкома городского совета Александра Кочурина, в состав департамента войдет управление социальной защиты населения.
- Благодаря новой организации работы, оформлять субсидии здесь будет легче. По оптимистическим прогнозам, департамент заработает к началу отопительного сезона, по пессимистическим - до конца года, - отметил Александр Кочурин.
До ТеБе