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В Торецке протестуют против повышения тарифов на проезд

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Экономика / Финансы
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В Торецке протестуют против повышения тарифов на проезд

Перевозчики Торецка просят власти увеличить тарифы на проезд в общественном транспорте на 25%. В городе провели «круглый стол» по этому вопросу. Обсуждение сопровождалось пикетом, который организовала ОО «Твое новый город», сообщает До ТеБе.

Ми проанализировали стоимость проезда в соседних городах Донецкой области - в некоторых три гривны, во многих четыре, даже после увеличения стоимости проезда. У нас перевозчики на некоторых маршрутах просят до двенадцати. Это много, по нашему мнению, город очень компактный, длина маршрутов здесь невелика. Кроме того, в Торецке дороже топливо, так всегда было, - рассказал журналисту председатель ОО «Твое новый город» Владимир Елец.

Представители власти заверили: пытались найти компромисс, потому что перевозчики просили повысить проезд по городу с четырех до семи гривен, но в конце согласились на пять. Есть и маршруты, где после подорожания проезд составит 12 гривен.

Ми просим поднять стоимость проезда, поскольку подорожали запасные части на 20%, минимальная зарплата увеличилась вдвое с января этого года, за льготников нам местный бюджет и государственный не компенсируют ничего. Это вынужденный шаг, новые автобусы мы не купим, хотя бы покрыть расходы. Мы заложили в этот тариф собственную прибыль 25%, - отметила Оксана Васина - представитель перевозчика.

На завтра, 19 апреля, запланировано заседание исполкома Торецкого городского совета, где должны рассматривать вопрос об увеличении стоимости проезда. Последний раз тариф на проезд в городе повысили в 2015 году, сейчас он составляет четыре гривны, в Курдюмовку - десять.


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