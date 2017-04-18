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Долг Краматорска за теплоснабжение превысил 166,6 млн грн

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Экономика / Финансы
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Долг Краматорска за теплоснабжение превысил 166,6 млн грн

В 2016 году на подготовку тепловых организаций, жилых домов и объектов соцкультбыта Краматорска (Донецкая обл.) к осенне-зимнему периоду было израсходовано около 35 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Для содержания города в зимний период КП «УРСАС» задействовало 18 единиц техники. На расчистку дорог и тротуаров от льда и снега израсходовано 3,63 тыс. тонн пескосолевой смеси и 495 кубометров соляного раствора (за тот же период 2015-2016 годов – 862,5 тонн пескосолевой смеси и 3 кубометра соляного раствора). Сумма бюджетных средств, израсходованных на зимнее содержание дорог города, составила 2 млн 921 тыс. грн.

Сложности в отопительный сезон испытывало предприятие «Краматорсктеплоэнерго». Из-за торговой блокады, которая началась в феврале 2017 года, предприятие перешло на экономию твердого топлива и стало использовать газ, который не был учтен в тарифах на тепловую и электрическую энергию. Итогом отопительного сезона стали убытки в сумме около 100 млн грн. Такое финансовое положение в конце сезона ставит под угрозу ремонтные работы в межотопительный период и закупку топлива для следующего отопительного сезона.

Для учета теплоснабжения от централизованного отопления в 2016 году установлено 177 теплосчетчиков. В целом задолженность города за теплоснабжение и подачу горячей воды на 1 апреля составила 166, 6 млн грн.

Донецкие Новости


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