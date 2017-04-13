Украинские госкомпании стали больше зарабатывать

С начала года местные бюджеты Донетчины получили свыше 2,3 миллиардов гривен

Бизнес Донетчины перечислил в сводный бюджет более 3,5 миллиардов гривен

За четыре месяца убыток банков составил 11,5 миллиардов гривен

По итогам I полугодия бизнес Донетчины перечислил в сводный бюджет свыше 5,6 миллиардов гривен

Местные бюджеты Донетчины с начала года получили свыше 5 миллиардов гривен

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