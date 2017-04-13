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Украинские госкомпании стали больше зарабатывать

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Экономика / Финансы
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Украинские госкомпании стали больше зарабатывать

Прибыль за полгода 2016 года - 31,6 миллиардов гривен, тогда как в тот же период позапрошлого года был 12-миллиардный убыток.

Сотня крупнейших украинских госкомпаний закончила первое полугодие 2016 года с прибылью в 31,6 миллиардов гривен, тогда как тогда как аналогичный период 2015 года компании закончили с убытками в 11,9 миллиардов гривен.

Об этом сказано на сайте министерства экономического развития и торговли.

"По сравнению с соответствующим периодом прошлого года за первые шесть месяцев 2016 года показатель EBITDA портфеля вырос более чем в два раза и достиг 61,9 млн грн, а показатель рентабельности по EBITDA вырос с 20 процентов до 34,3 процентов", - добавили в Минэкономразития.

Сообщается, что по состоянию на июня 2016 года в собственности государства находилось 3,460 тысяч госпредприятий, из которых работают только 1,79 тысячи.

При этом 82 процента чистого дохода и 86 процентов всех активов государства пришлось на ТОП-100 госкомпаний.
"Крупнейшие активы сконцентрированы в нефтагазовом секторе (Нафтогаз Украины), транспорте (Укрзализныця) и электроэнергетике (Энергоатом)", - уточнили в пресс-службе.


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