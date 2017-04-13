Порошенко спонсирует российскую армию - Савченко

Надежда Савченко жива, но может умереть

Самолет с Савченко приземлился в Украине

За исключение Савченко из ПАСЕ проголосовали 237 депутатов

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