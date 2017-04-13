Налоговая система: изменения вступают в силу

Старт ВНО 2017 в Украине состоится 23 мая

Утвержден Порядок ведения Единого реестра акцизных накладных

В Донецкой области в ЕРНН зарегистрировано 2,3 млн. налоговых накладных и расчетов корректировки

С начала года сервисом ГФС «Пульс» воспользовались почти 270 плательщиков Донетчины

В Донецкой области с 1 июля в ЕРНН зарегистрировано 423,1 тыс. налоговых накладных и расчетов корректировки

В Украине изменили Налоговый кодекс