Налоговая система: изменения вступают в силу

С начала 2017 года в Украине вводятся в действие изменения в начислении налогов.
Часть изменений касается порядка администрирования НДС. Согласно закону № 1797, с 1 апреля приостанавливается регистрация «рисковых» налоговых накладных в Едином реестре. Восстановить регистрацию можно после того, как плательщик представит налоговикам соответствующие пояснения и доказательства. До 1 июля 2017 года система будет работать в тестовом режиме, то есть фактически остановки регистрации налоговых накладных пока не произойдёт. Также до 365 дней могут быть увеличены сроки регистрации налоговых накладных и изменён порядок применения штрафов за отсутствие такой регистрации.
Напомним, раньше контролёры самовольно установили срок регистрации в 180 календарных дней. «Нормы были уточнены таким образом, что это становится проблемой для бизнеса. Те налоговые накладные, которые ранее были освобождены от штрафов, с 1 января 2017 года попадают под них. Это касается и тех накладных, которые были выписаны в 2016 году. Поэтому высок риск того, что сейчас налоговики кинутся проверять и начислять штрафы. Важно пересмотреть, что было не зарегистрировано в прошлом году, чтобы избежать санкций», — советует вице-президент Союза предпринимателей Юлия Дроговоз. Если проверка ГФС покажет, что налоговые обязательства занижены, а налоговые накладные не выписаны, то есть все основания для применения 50 % штрафа от суммы НДС. Если пропустить 10-дневный срок регистрации таких накладных после получения налогового уведомления-решения, то нарушителю грозит ещё один штраф в размере 50 %. В итоге придётся заплатить 100 % «забытого» НДС.
Кроме того, налоговый учёт усложняется необходимостью указывать в реквизитах накладной коды товаров по УКТВЭД и коды услуг. За эти ошибки в кодах до конца года наказывать не будут, а вот за их отсутствие в реквизитах — да.
Также не совсем понятно, по каким критериям налоговая будет относить накладные к «рисковым», то есть связанным с фиктивным возмещением НДС. Обнародование приказа Минфина ожидается до конца апреля. Согласно проекту приказа, до конца 2017 года под контроль налоговых накладных не попадают крупные плательщики, которые в 2016 году заплатили в общей сложности свыше 5 млн грн налогов (кроме таможенных платежей и ЕСВ). Малые предприятия также могут избежать контроля, пока сумма на НДС-счёте не достигнет 50 тыс. грн (нарастающим итогом за месяц). Потом их налоговые накладные будут проверяться по критериям риска.
Под контроль также не подпадают документы, выписанные на неплательщиков НДС, что очень важно для компаний ритейла. Но если со стороны такого предприятия будет проведена корректировка налога, то это может стать причиной блокировки накладной. Не будут проверять и предприятия, у которых налоговая нагрузка выше 8 % (для вычисления нагрузки сумму всех налогов за год, кроме таможенных пошлин и ЕСВ, делят на объём поставок за год). Налоговые накладные, которые попадают на проверку по критериям риска, будут изучены на предмет выявления несоответствия в кодах товаров или услуг, а также факта формирования налогового кредита более чем на 20 % за счёт товаров из специального перечня, который установит Минфин. Далее будет проверена налоговая нагрузка. Если среднемесячная уплата налогов меньше 20 % поставок за месяц, то налоговая накладная блокируется. При отсутствии разрешительных документов предприятия или если его руководители имеют судимость по статьям 205 и 209 УК Украины, накладная не будет принята.
В период тестирования плательщики не будут получать уведомлений о блокировании регистрации налоговых накладных. По результатам тестового периода Минфин может доработать критерии принятия документов.
Zavarnik