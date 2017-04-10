В Донецкой области вдвое выросли поступления налога на недвижимое имущество

Недвижимость Донетчины пополнила местные бюджеты почти на 7,7 миллионов гривен

Владельцы недвижимости Донетчины уплатили свыше 35 млн. грн. налога

Собственники недвижимости в Донецкой области уплатили свыше 27 млн. гривен

От владельцев недвижимости местные бюджеты Донетчины получили в 2 раза больше, чем в прошлом году

На Донетчине владельцы недвижимости уплатили 15,2 млн. грн. налога

Почти 18 млн. грн. налога на недвижимость поступило в местные бюджеты Донецкой области