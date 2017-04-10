В Донецкой области вдвое выросли поступления налога на недвижимое имущество

За первый квартал 2017 года местные бюджеты Донецкой области получили 10,7 млн грн налога на недвижимое имущество, что почти вдвое, или на 5,3 млн грн превышает поступление первых трех месяцев прошлого года.
Почти 97% от всех перечислений указанного налога в бюджеты принадлежат владельцам имущества – юридическим лицам. На налоговом учете ГУ ГФС в Донецкой области находится 1849 юридических лиц, которые являются владельцами почти 8 тыс. объектов недвижимости. В этом году задекларированная ими сумма налога составляет 63,1 млн грн, что на 8,6 млн грн больше по сравнению с показателями 2016 года. В первом квартале 2017 года юридические лица уже уплатили 10,4 млн гривен.
Напоминаем, что плательщики – юридические лица самостоятельно вычисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и до 20 февраля этого же года подают в соответствующие государственные налоговые инспекции по местонахождению объекта/объектов налогообложения декларацию с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.
За период январь-март текущего года владельцы недвижимости – физические лица перечислили налога на недвижимое имущество в 7,5 раз больше, чем за соответствующий период прошлого года, уплатив свыше 347 тыс. гривен.
Изменения в налогообложении недвижимого имущества и постоянная работа специалистов фискальных органов области и органов местного самоуправления по определению и установлению обоснованных ставок налога уже обеспечили существенный рост поступлений в местные бюджеты региона.