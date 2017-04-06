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Администрация Бахмутского района выделила ветерану 200 гривен на юбилей

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Экономика / Финансы
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Администрация Бахмутского района выделила ветерану 200 гривен на юбилей

Заместитель председателя Артемовской райгосадминистрации Лариса Герасимова провела заседание комиссии по оказанию материальной помощи жителям Бахмутского района.

Основной целью деятельности комиссии является поддержка тех граждан, которые при различных объективных обстоятельствах оказались в сложном материальном положении. Чаще всего за помощью обращаются инвалиды, пожилые люди, а также граждане из числа внутренне перемещенных лиц.

Сегодня члены комиссии рассмотрели 4 заявления граждан о предоставлении помощи на лечение, 3 заявления с просьбой оказать помощь на оперативное вмешательство, заявление от ветерана о предоставлении материальной помощи по случаю его юбилея, а также заявление о предоставлении помощи для организации в общеобразовательном учебном заведении бесплатного питания для ученика 7 класса из семьи внутренне перемещенных лиц.

При рассмотрении дел и принятия решения члены комиссии учитывали состав семьи заявителя, доходы членов его семьи, состояние здоровья заявителя и его возможность самостоятельно решать проблемные вопросы.

По результатам рассмотрения документов по всем заявлениям были приняты положительные решения о предоставлении материальной помощи:

- на оперативное вмешательство - 1 000,00 грн. каждому заявителю;

- для лечения - 500, 00 грн. каждому заявителю;

- на питание ребенка в апреле 2017 года - 210,00 грн;

- ветерану по случаю юбилея - 200 грн.


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