Депутаты Славянска просят Правительство увеличить зарплату медикам и педагогам

На сессии Славянского городского совета депутаты приняли решение обратиться к Премьер-министру, Председателю Верховной Рады Украины и народным депутатам с просьбой увеличить заработные платы работникам бюджетной сферы, сообщает До ТеБе.
В частности, авторы обращения отмечают, что после нынешнего повышения уровня минимальной зарплаты, обслуживающий персонал и квалифицированные специалисты имеют практически одинаковые доходы.
- Несмотря на то, что с 1 января 2017 года Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» установлена минимальная заработная плата в размере 3200 грн, должностные оклады работников бюджетной сферы, включая работников образования, рассчитываются исходя из размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки, установленного в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (1600 грн), - говорится в решении.
Поэтому депутаты Славянскя обратились к Премьер-министру, Председателю Верховной Рады Украины и народным депутатам с конкретными требованиями: