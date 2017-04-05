На Донетчине в местные бюджеты направлено более 2,2 миллиарда гривен

Именно такую сумму налоговых поступлений получили местные громады региона в первом квартале 2017 года, что на 616 млн грн или на 37% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
В частности, с начала года наблюдается существенный рост среднемесячного показателя поступлений в местные бюджеты Донецкой области - на 206 млн гривен. Таким образом, по итогам первого квартала 2017 года ежемесячно в местную казну поступает свыше 750 млн гривен. Такое увеличение поступлений прежде всего является результатом плодотворного сотрудничества работников территориальных органов фискальной службы Донетчины с местными громадами, налогоплательщиками и органами местного самоуправления.
Как всегда, лидирующие позиции в формировании бюджетов принадлежат налогу на доходы физических лиц - 58% от общего сбора. За три месяца проходящего года поступило 1,4 млрд грн указанного налога.
Второе место в наполнении местной казны оставляет за собой экологический налог. В этом году уже поступило свыше 256 млн грн, что составляет 17% от общего сбора.
Третья ступенька в наполнении местных бюджетов области принадлежит землепользователям области, которые в первом квартале этого года перечислили в бюджет более чем 206 млн грн, или 9% от общего сбора.