На Донетчине в местные бюджеты направлено более 2,2 миллиарда гривен

Землепользователи Донетчины пополнили местные бюджеты на 132 млн гривен

В январе в распоряжение общин Донетчины поступило на 200 миллионов гривен больше, чем в прошлом году

Местные бюджеты Донетчины получили почти на 2 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году

Местные бюджеты Донетчины с начала года получили свыше 5 миллиардов гривен

С начала года в местные бюджеты Донецкой области поступило почти 4,3 миллиарда гривен

С начала года местные бюджеты Донетчины получили свыше 2,3 миллиардов гривен