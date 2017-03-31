Донецкой таможней ГФС в Государственный бюджет Украины направлено более полмиллиарда гривен

По результатам работы первых двух месяцев 2017 года Донецкой таможней ГФС в Государственный бюджет Украины направлено 576,7 млн грн таможенных платежей. Поступление в госбюджет за январь - февраль 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличились на 30%, или почти на 134 млн гривен.
Уровень перечислений Донецкой таможней ГФС таможенных платежей в Государственный бюджет Украины обусловлен, в первую очередь, стабильностью работы основных бюджетоформирующих предприятий металлургической, угольной и машиностроительной отраслей Донецкого региона.
Однако, следует отметить, что поступления таможенных платежей в казну страны от Донецкой таможни ГФС могли бы существенно увеличиться за счет проведения таможенных формальностей субъектами ВЄД, которые проводят таможенное оформление не по месту расположения. Так, за отчетный период более 600 млн грн, что составляет 119% от суммы таможенных платежей, фактически перечисленных в госбюджет Донецкой таможней ГФС за январь - февраль 2017 года, оплачено такими предприятиями в других таможнях ГФС.
По итогам работы за январь - февраль 2017 года основным бюджетоформирующим товаром по Донецкой таможне ГФС остается уголь - 53% от общих перечислений в госбюджет, или почти 306 млн гривен.
Товары, которые традиционно импортируют наиболее мощные предприятия региона для своих производственных потребностей, составляют перечень других основных бюджетоформируючих товары по таможне, а именно:
- прочие металлы и изделия из них - 76,3 млн грн,
- ферросплавы - 44,1 млн грн,
- огнеупорные материалы и изделия - 41,7 млн грн,
- промышленное оборудование и транспорт - 34,8 млн гривен.
Дополнительные поступления, полученные в результате проведения постоянной беспристрастной работы по контролю чистоты декларирования за январь - февраль 2017 года составляют почти 4,7 млн гривен.
В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, содружеством по атомной энергии и их государствами-членами, на протяжении января-февраля текущего года таможней выдан 261 сертификат формы EUR.1. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество выданных таможней сертификатов выросло на 5%. .
Наибольшее количество сертификатов выдано на товары, которые экспортированы в следующие страны ЕС, : Румыния - 52; Италия - 44; Германия - 33; Словения - 29, Польша - 28.
В разрезе товаров, наибольшее количество сертификатов выдано на следующие товары: "свинец", "сплав свинца", "части прокатного стана", "части правильной машины", "халва подсолнечная", "натуральный пчелиный мед".