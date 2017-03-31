Донецкой таможней ГФС в Государственный бюджет Украины направлено более полмиллиарда гривен

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Почти 1,9 млрд. гривен поступило в госбюджет от Донецкой таможни ГФС

По результатам 2016 года Донецкая таможня направила в бюджет почти 3,5 миллиарда гривен

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