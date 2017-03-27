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Украинцы скорее возьмут в долг у знакомых, чем в банках

Жизнь не по средствам

Кредит и все, что с ним связано

Запретят ли микрофинансовым организациям выдавать несколько займов в одни руки?

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