Запретят ли микрофинансовым организациям выдавать несколько займов в одни руки?

В 2016 году число заёмщиков в России, имеющих свыше двух займов, выросло на полмиллиона. Разберёмся подробнее, как в Центробанке собираются отучать россиян от привычки влезать в долги многократно и не обдуманно?
«Перехватить до зарплаты» сейчас предлагают едва ли не на каждом углу в подавляющем большинстве российских городов. Некоторые граждане, увидев рекламу «быстрые деньги», необдуманно берут такой заём под обещанный «небольшой» процент. Но в итоге отдавать приходится сумму в несколько раз превышающую взятую. Зачастую, чтобы отдать кредит человек снова залазит в долг, занимая у друзей или соседей. Однако, к сожалению, добросердечные соседи и друзья, которые готовы одолжить денег есть не у всех. Поэтому для того чтобы расплатиться с одним займом россияне вынуждены брать новый.
Сегодня кредитные организации раздают займы, не интересуясь ни доходами, ни финансовой историей своих заёмщиков, сообщает http://myexpert.biz/. Объясняется это просто: риск невозврата компенсируется огромной процентной ставкой. Сейчас официально на заём до 30 тысяч микрофинансовые организации могут устанавливать до 800% годовых – по два с небольшим процента в день. То есть, если человек взял 10 тысяч рублей, то через месяц придётся отдать уже 16 тысяч. В результате долги у заёмщика растут как снежный ком. Чтобы этого не происходило, в Центробанке предложили запретить МФО выдавать деньги заёмщикам, которые уже имеют несколько непогашенных кредитов.
По словам экспертов, высока вероятность, что это решение будет принято на законодательном уровне уже к концу 2017 года, и количество кредитов, выдаваемых в одни руки, будет ограничено. МФО обяжут тщательней оценивать платёжеспособность клиента. Если выяснится, что у человека уже есть несколько займов, суммарные ежемесячные выплаты которых превышают 40 или даже 50% его дохода, в новом кредите микрофинансовая организация должна будет отказать.
Что же делать тем россиянам, кто уже попал в кредитную кабалу? Во-первых, можно попытаться найти банк, который согласится сделать реструктуризацию долгов, т. е. выдаст один крупный кредит строго на полное погашение всех предыдущих займов. Это позволит снизить размер ежемесячного платежа.
Второй вариант – обратиться в суд с просьбой об ограничении штрафов и процентов за просрочку. Дело в том, что микрофинансовая организация не имеет права требовать с заёмщика более чем четырёхкратный размер займа с учётом всех процентов по нему. То есть, если человек взял 5 тысяч рублей и вовремя их не отдал, то максимум что может потребовать МФО, это 20 тысяч рублей. Правда, это правило распространяется только на займы, сделанные в этом году. Но по мнению юристов, через суд можно добиться, чтобы по этому правилу начисляли штрафы и пении за прошлогодние займы.
Есть и третий способ – начать процедуру банкротства. Но он подходит лишь тем, чьи долги превышают полмиллиона рублей.