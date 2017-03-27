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В Украине будут по-новому насчитывать надбавки к пенсиям — Королевская

Розенко: Катастрофы с пенсиями не будет

Пенсии в Украине поднимут, но не всем

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