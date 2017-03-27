Пенсии в Украине поднимут, но не всем

Ранее Кабинет министров анонсировал индексацию пенсий на 10,1 %. 24 марта на заседании рабочей группы принято решение о новой прибавке. Министерство соцполитики планирует повысить пенсии 5,6 миллионам украинцев. Больше, чем на 1000 грн, увеличится пенсия у 1,1 миллиона человек. Прибавку от 900 до 1000 грн смогут получить 487 тысяч пенсионеров, от 700 до 800 грн — 460 тысяч. Остальным добавят от 50 до 700 грн. Заметим, что такие планы потребуют дополнительно «влить» в бюджет сумму в 46 млрд грн.
В Пенсионном фонде говорят, что в бюджете на этот год изменения размера пенсий не предусмотрены: «Бюджет формируется на основе действующих законодательных норм. Законодательного решения об осовременивании уровня назначенных пенсий на данный момент нет».
Однако за счёт перевыполнения бюджета Пенсионного фонда правительство рассчитывает всё же провести перерасчёт пенсий. Вице-премьер Павел Розенко заявил: «Повышение минимальной заработной платы после первого месяца дало дополнительное пополнение Пенсионного фонда на 18 %, то есть мы на 18 % собрали больше, чем было запланировано на январь 2017 года. Если мы сохраним эту динамику, если мы увидим, что бизнес понял, что надо легализоваться и платить налоги… безусловно, мы сразу примем решение о дополнительном увеличении пенсий или о проведении «осовременивания» пенсий».