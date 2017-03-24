Италия выделила 1 млн. евро на помощь пострадавшим от войны на Донбассе

Правительство Италии выделило 1 млн евро Всемирной Продовольственной Программе ООН и ЮНИСЕФ для предоставления в 2017 году помощи людям, пострадавшим в результате войны на востоке Украины. Об этом сообщает сайт ЮНИСЕФ.
Продовольственную помощь получат вынужденно перемещенные лица и наиболее уязвимое население, которое не получает помощь от других гуманитарных организаций. Благодаря такой помощи, ЮНИСЕФ планирует усилить информирование 500 тысяч детей и их семей, живущих вблизи линии конфликта, о минной опасности.
Напомним, что с ноября 2014 года, при содействии Всемирной продовольственной программы, помощь в Украине получили 850 тысяч человек.
До ТеБе