Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ЕС выделит дополнительно 20 млн евро на помощь пострадавшим от конфликта на Донбассе

Италия выделила 1 млн. евро на помощь пострадавшим от войны на Донбассе

Топ за неделю 7501 1665 1497 1166 912

Интересное