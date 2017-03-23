В Волновахе открыли новое отделение «Ощадбанка»

Сегодня «Ощадбанк» открыл для обслуживания жителей города Волноваха новое отделение. В открытии мобильного отделения приняли участие: руководитель аппарата райгосадминистрации Вервейко Т.А., управляющая делами аппарата Волновахского районного совета Демишева А.К., начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Якувчик С.В., управляющая делами «Ощадбанка» города Волноваха Лихошва С.В., начальник управления Пенсионного фонда Украины в Волновахском районе Близнюк Н.П. и жители общины.
Новое отделение оснащено современным банковским оборудованием и коммуникационными средствами, которые позволят максимально эффективно и оперативно удовлетворить потребности клиентов.
Открытие филиала позволит жителям города и переселенцам из других районов воспользоваться полным спектром услуг, предоставляемых «Ощадбанк».