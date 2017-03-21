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В марте налогоплательщикам Донецкой области предоставлено почти 16,7 тысяч административных услуг

В Донецкой области с начала года предоставлено почти 122 тысячи административных услуг

В январе 2017 года фискальной службой Донетчины предоставлено свыше 13 тысяч административных услуг

Почти 8 тысяч граждан Донетчины получили карточку налогоплательщика в феврале 2017 года

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