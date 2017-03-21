Почти 8 тысяч граждан Донетчины получили карточку налогоплательщика в феврале 2017 года

С начала 2017 года за получением административных, консультативных и информационных услуг в органы фискальной службы Донетчины обратились свыше 414 тыс. граждан и представителей бизнеса. В феврале им было предоставлено свыше 15,7 тысяч админуслуг, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 16%.
Выдача карточки налогоплательщика и внесение в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков остается наиболее популярной административной услугой, которую предоставляет фискальная служба Донетчины. В феврале 2017 года граждане получили 7770 таких карточек, их удельный вес от общего количества полученных в отчетном месяце админуслуг – почти 50%.
Второе место по спросу админуслуг с показателем в 11% занимает предоставление выписок из реестра плательщиков единого налога. В феврале было предоставлено 1788 таких выписок.
Тройку наиболее востребованных услуг закрывает регистрация плательщика единого налога - 9% от общего количества полученных админуслуг. В феврале текущего года зарегистрировано 1419 плательщиков единого налога.
Непосредственно Главным управлением ГФС в Донецкой области за отчетный период предоставлено 474 админуслуги: выдано 430 лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями (из них 233 и 197 лицензий соответственно), а также 44 регистрационных номера учетной карточки налогоплательщика.