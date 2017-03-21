Непризнанные "республики" Донбасса заплатили 2,8 миллиарда налогов

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«Артемсоль» в 2016 году пополнило бюджеты всех уровней на 316 миллионов гривен

В Донецкой области заплатили налогов на 100 миллионов гривен больше

С доходов жителей области уже уплачено почти 540 миллионов гривен

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