Непризнанные "республики" Донбасса заплатили 2,8 миллиарда налогов

В 2016 году на территории ДНР и ЛНР находилось 13,3 тысячи налогоплательщиков, которые за весь прошедший год уплатили налогов в бюджет Украины на сумму 2,8 миллиарда гривен.
=Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Госфискальную службу.
Так, в январе 2017 было уплачено 161 миллионов гривен. Количество налогоплательщиков снизилась до 7566. В то же время таможенных платежей было уплачено на сумму в 139,7 миллионов гривен.
Также по данным ГФС, за весь 2017 год 9820 человек оплатили 1,3 миллиона гривен ЕСВ. В то же время за январь 2017 года 6918 человек оплатили 89,7 миллиона гривен ЕСВ.