Лента новостей

00:10
Непризнанные "республики" Донбасса заплатили 2,8 миллиарда налогов
22:54
В Торецке молодежь устроила благотворительный концерт
22:51
В парке «Меотида» состоялась научно-практическая конференция
22:00
Донецкая область занимает 14 место в Украине по демократичности
21:51
Шесть украинцев вошли в список самых богатых людей планеты по версии Forbes
18:10
В Николаевке в гараже нашли умершим 20-летнего парня
18:04
Переселенцы возвращаются из-за отсутствия средств на аренду жилья
17:56
Захарченко проведет прямую линию с жителями украинского Донбасса
17:39
Каждый четвертый украинец работает в тени
17:23
Чем мыть коврик для йоги? Лайфхаки от Just Yoga
17:19
Ощадбанк определился со сроками идентификации переселенцев-пенсионеров
16:59
Северский Донец затопил прибрежную зону возле Святогорска
16:53
Для Авдеевки построят отдельную ЛЭП
16:43
В Бахмуте демократизируют школу
16:39
Доллар до конца года может подняться до 32 гривен
16:03
В Марьинке прошел День центра занятости
15:54
В Краматорске состоялся конкурс экологического просвещения
15:45
Спортсмены Донецкой области - на пьедестале чемпионата Европы по классическому пауэрлифтингу
15:32
Жители Славянска из-за долгов могут остаться без электроэнергии
15:27
В Краматорске заблокировали отделение Сбербанка
12:46
Лучшее предложение по работе врачом за рубежом
12:04
Украинцы массово получают гражданство РФ
11:43
Задания от МВФ
11:31
Британия — ЕС: деньги верните!
11:26
Медицинская реформа: что нам готовит государство?
11:22
Блокада ОРДЛО, сезонные колебания доллара на межбанке - итоги прошедшей деловой недели
11:18
Доллар продолжает укрепляться
11:14
Выявленные на Донетчине нарушители таможенного законодательства уплатили 54 тыс. грн штрафа
11:11
Зона свободной торговли с ЕС не принесла положительных результатов
11:06
Широкий спектр услуг от АЗС
11:00
Предприятие в Донецкой области задолжало бюджетных средств 1,3 млн. гривен
10:49
В Мариуполе наконец задержали пастора-педофила
18:29
Польза сыра для нашего организма
14:52
Подробнее о фэнтези и фантастике
17:20
В Бахмуте оценили работу органов самоуправления
18:23
Украинцы верят в дружбу с Росссией
17:59
Руководство Донецкой ОГА встретилось с делегацией ЮНИСЕФ
17:29
“Лев” - “оскароносная” история, основанная на реальных событиях
17:22
В Краматорске провели тренинг на тему: «Противодействие сексуальному насилию в зоне военных действий»
17:00
Как девушке правильно собрать чемодан
15:42
Прокуратура Донецкой области требует вернуть государству 500 га земель
15:26
В Краматорске на ремонт дорог потратят почти девять миллионов
15:13
Госконтроль-2017… Как это будет?
15:09
Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
15:07
В Украине стабилизируется экономика?
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Шесть украинцев вошли в список самых богатых людей планеты по версии Forbes

0
148
Экономика / Финансы
0
Шесть украинцев вошли в список самых богатых людей планеты по версии Forbes

В рейтинге самых богатых миллиардеров мира по версии журнала Forbes оказались шесть граждан Украины.

Самым обеспеченным нашим соотечественников признали Рината Ахметова. По оценке Forbes, в сравнении с 2016 годом, предприниматель разбогател вдвое – его состояние с $2,3 млрд выросло до $4,6 млрд, а место в общем рейтинге поднялось с 771-го в 2016 до 359-го.

Второй в списке самый богатый гражданин Украины – бизнесмен и компаньон Игоря Коломойского - Геннадий Боголюбов.

В общем рейтинге у него 1468 место и 1,4 миллиарда долларов ($1,3 млрд в 2016-м году). Сам Коломойский, который в 2016-м делил с Боголюбовым 1367 место с состоянием в $1,3 млрд, потерял позиции и оказался на 1795 месте с $1,1 миллиарда.

Вместе с ним в этом году 1795 строчку занял олигарх и зять экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук. Его состояние оценили также в $1,1 миллиарда, хотя в 2016-м он находился на 1476 месте и был богаче на $100 миллионов. А вот дела агрария Юрия Косюка несколько улучшились.

В этом году с состоянием в 1,2 миллиарда долларов он занял 1678 место и разделил его с нардепом Костянитном Жеваго. В последний раз он попадал в рейтинг самых богатых людей мира в далеком 2014-м с аналогичными состоянием в $1,2 млрд.

В 2016 году, по данным украинского Forbes, у него был $431 млн.

Список десяти самых богатых толстосумов и позиции украинцев в рейтинге богачей смотрите в инфографике ТСН.
Шесть украинцев вошли в список самых богатых людей планеты по версии Forbes


Страна.ua



Кейтеринг – удобно и экономично
Постельное белье из сатина. Виды ткани

Похожие публикации

1-03-2017
Bloomberg включил Ахметова в рейтинг миллиардеров
31-03-2016
Порошенко за год обогатился на 100 млн. долларов
2-03-2016
Билл Гейтс в 17-й раз признан самым богатым человеком по версии Forbes
1-11-2013
Названы самые влиятельные женщины мира
13-03-2013
Богаче всех
5-02-2013
В Украине впервые появилась десятка миллиардеров

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх