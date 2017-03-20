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Билл Гейтс в 17-й раз признан самым богатым человеком по версии Forbes

Порошенко за год обогатился на 100 млн. долларов

Шесть украинцев вошли в список самых богатых людей планеты по версии Forbes

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