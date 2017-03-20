Шесть украинцев вошли в список самых богатых людей планеты по версии Forbes

В рейтинге самых богатых миллиардеров мира по версии журнала Forbes оказались шесть граждан Украины.
Самым обеспеченным нашим соотечественников признали Рината Ахметова. По оценке Forbes, в сравнении с 2016 годом, предприниматель разбогател вдвое – его состояние с $2,3 млрд выросло до $4,6 млрд, а место в общем рейтинге поднялось с 771-го в 2016 до 359-го.
Второй в списке самый богатый гражданин Украины – бизнесмен и компаньон Игоря Коломойского - Геннадий Боголюбов.
В общем рейтинге у него 1468 место и 1,4 миллиарда долларов ($1,3 млрд в 2016-м году). Сам Коломойский, который в 2016-м делил с Боголюбовым 1367 место с состоянием в $1,3 млрд, потерял позиции и оказался на 1795 месте с $1,1 миллиарда.
Вместе с ним в этом году 1795 строчку занял олигарх и зять экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук. Его состояние оценили также в $1,1 миллиарда, хотя в 2016-м он находился на 1476 месте и был богаче на $100 миллионов. А вот дела агрария Юрия Косюка несколько улучшились.
В этом году с состоянием в 1,2 миллиарда долларов он занял 1678 место и разделил его с нардепом Костянитном Жеваго. В последний раз он попадал в рейтинг самых богатых людей мира в далеком 2014-м с аналогичными состоянием в $1,2 млрд.
В 2016 году, по данным украинского Forbes, у него был $431 млн.
Список десяти самых богатых толстосумов и позиции украинцев в рейтинге богачей смотрите в инфографике ТСН.
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