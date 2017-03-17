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Участникам АТО и переселенцам будут компенсировать половину стоимости жилья

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Экономика / Финансы
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Участникам АТО и переселенцам будут компенсировать половину стоимости жилья

Верховная Рада Украины 16 марта приняла законопроект №4550, который позволяет компенсировать 50% стоимости при покупке жилья некоторым категориям населения.

Об этом сообщает Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

- Действие закона в первую очередь направлена ​​на участников АТО и внутренне перемещенных лиц, в частности увеличение компенсации из госбюджета при покупке жилья участниками АТО и внутренне перемещенными лицами до 50% его стоимости. Этот закон крайне важен как с точки зрения поддержки наших граждан, так и для развития строительной отрасли, а также для государства, которое выполняет свои социальные обязательства, - говорится в сообщении.

Таким образом, размер господдержки участников АТО и вынужденных переселенцев при покупке жилья увеличился с 30% до 50%.

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