Участникам АТО и переселенцам будут компенсировать половину стоимости жилья

Верховная Рада Украины 16 марта приняла законопроект №4550, который позволяет компенсировать 50% стоимости при покупке жилья некоторым категориям населения.
Об этом сообщает Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
- Действие закона в первую очередь направлена на участников АТО и внутренне перемещенных лиц, в частности увеличение компенсации из госбюджета при покупке жилья участниками АТО и внутренне перемещенными лицами до 50% его стоимости. Этот закон крайне важен как с точки зрения поддержки наших граждан, так и для развития строительной отрасли, а также для государства, которое выполняет свои социальные обязательства, - говорится в сообщении.
Таким образом, размер господдержки участников АТО и вынужденных переселенцев при покупке жилья увеличился с 30% до 50%.
До ТеБе