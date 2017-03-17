Участникам АТО и переселенцам будут компенсировать половину стоимости жилья

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В Украине в 2012 г. планируется ввести в эксплуатацию 10,2 млн кв. м жилья

Сколько на самом деле жилья строят в Украине

В 2013 году планируется построить около 11 млн. кв. метров жилья

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