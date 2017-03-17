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В полтора раза увеличились поступления в местные бюджеты от плательщиков-упрощенцев Донетчины

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Экономика / Финансы
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В полтора раза увеличились поступления в местные бюджеты от плательщиков-упрощенцев Донетчины

Поступления единого налога от предпринимателей Донетчины постоянно увеличиваются, что в свою очередь способствует росту доходной части бюджетов местных общин области. С начала года "единщики" Донецкой области направили в местные бюджеты региона свыше 144 млн грн, что на 55 млн грн или на 62% больше, чем в прошлом году.

Единый налог является стабильным источником наполнения местных бюджетов Донетчины, именно поэтому специалисты фискальной службы области уделяют значительное внимание созданию комфортных условий для развития и работы предпринимательства в регионе. На данное время в Донецкой области зарегистрировано 52,8 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, которые применяют упрощенную систему налогообложения.

Основные плательщики единого налога – это физические лица-предприниматели, которых на налоговом учете Донетчины состоит 41,6 тысяч. Именно ими уплачено 62%, или 89 млн грн указанного налога.

Почти 22%, что в денежном эквиваленте составляет свыше 31 млн грн от общей суммы уплаченного налога, принадлежит 825 сельхозпредприятиям- плательщикам четвертой группы, которые используют земельные угодья области.

Кроме того, в течение двух месяцев 2017 года юридические лица - упрощенцы Донецкой области перечислили свыше 23 млн грн или 16% от общей суммы уплаченного единого налога. В области зарегистрировано почти 10,4 тыс. "единщиков" ІІІ группы.


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