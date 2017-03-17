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На 1 миллиард гривен увеличились поступления налога на доходы физических лиц от плательщиков Донетчины

Поступления налога на доходы физических лиц в Донецкой области увеличились на 43%

В Донецкой области заплатили налогов на 100 миллионов гривен больше

Почти 45% всех поступлений в бюджеты от плательщиков Донетчины - это налог на доходы физических лиц

В полтора раза увеличились поступления в местные бюджеты от плательщиков-упрощенцев Донетчины

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