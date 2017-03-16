В Константиновке повысили стоимость проезда в автобусах

В Константиновке на заседании исполкома приняли решение о повышении платы за проезд, сообщает До ТеБе.
С инициативой повышения тарифа выступили местные перевозчики. В экономическом обосновании указали дорогие запчасти, рост минимальной зарплаты и длинные маршруты в городе.
Просили семь гривен, но исполком утвердил тариф в пять гривен. Решение вступит в силу после публикации в СМИ.
На сегодня в Константиновке шесть перевозчиков обслуживают маршруты города. Ежедневно на рейсы выходят 55 автобусов, подавляющее большинство из них - маршрутки. Последний раз проезд дорожал в 2015 году - до 4 гривен. Муниципального транспорта в городе нет. Трамвайное сообщение прекращено. На некоторых участках вырезанные троллеи.