Порошенко утвердил санкции против банков РФ

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к банкам с российским капиталом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 16 марта.
Согласно документу, санкции сроком на один год будут применены к пяти банкам:
– ПАО "Сбербанк"
– ПАО "ВиЭс Банк"
– ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк"
– ПАО "ВТБ Банк",
– ПАО "БМ Банк".
Санкции предусматривают запрета выводить капитал вышеуказанными юрлицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.