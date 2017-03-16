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Порошенко утвердил санкции против банков РФ

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Экономика / Финансы
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Порошенко утвердил санкции против банков РФ

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к банкам с российским капиталом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 16 марта.

Согласно документу, санкции сроком на один год будут применены к пяти банкам:

– ПАО "Сбербанк"

– ПАО "ВиЭс Банк"

– ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк"

– ПАО "ВТБ Банк",

– ПАО "БМ Банк".

Санкции предусматривают запрета выводить капитал вышеуказанными юрлицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.


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