Национализация по-украински

Конец года принёс Украине национализацию крупнейшего частника — «ПриватБанка» и ликвидацию «Платинум банка», — пожалуй, единственного в стране топ-банка, оставшегося на плаву, не имея поддержки зарубежной материнской структуры и не являясь государственным учреждением. Итогом двух с лишним лет «чистки» стал фактический раздел украинского финансового рынка между государственными и иностранными банками.
Линия раздела
О доле на рынке и степени влияния банков с иностранным капиталом постоянно идут дискуссии. Но обратимся к официальным цифрам. По состоянию на 1 декабря 2016 года Национальный банк Украины насчитал 17 банков со 100 %-ным иностранным капиталом из 98 действовавших на тот момент в стране. Если считать «по головам», получается около 17 %. Судя по всему, глава НБУ Валерия Гонтарева пользовалась подобным подсчётом, когда сообщила о снижении доли российских банков на рынке за последние годы с 15 % до 8,8 %.
Однако банки «по головам» не считают. Снова обратимся к официальным данным — отчёту НБУ о показателях финансовой деятельности за III квартал 2016-го (наиболее свежий квартальный отчёт на сегодня). Активы 6 основных российских банков в Украине («Проминвестбанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «Альфа-Банк», «Сбербанк», «БМ Банк») суммарно оценивались примерно в 197 млрд грн. Сумма активов всех платежеспособных на тот момент банков составила, по оценке НБУ, 1 трлн 274 млрд. Получается, что российские банки в Украине контролируют как минимум 15 % всех банковских активов. Это немного, но всё-таки значительно больше, чем хочет показать руководство регулятора. К тому же «Укрсоцбанк» был приобретён российскими собственниками «Альфа-Банка» только в 2016 году. Поэтому ни о каком сворачивании присутствия банкиров соседней страны говорить не приходится. А изучение других показателей работы банков как раз и даёт критикам регулятора повод заявлять о росте влияния россиян.
В целом по состоянию на 1 декабря (до национализации «Привата» и закрытия «Платинума») НБУ оценивал долю иностранного капитала в уставных фондах банков Украины в 55,5 %. Понятно, что за прошедшие два месяца структура получила некоторые изменения, но они были незначительными. И этот показатель — ещё одно доказательство фактического раздела рынка между государственными банками и банками с иностранным капиталом. Справедливости ради отметим, что российский фактор тут не доминирующий.
Азартные игры с государством
Итак, государству теперь принадлежат «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк» и «ПриватБанк». Покупка последнего довела долю казённых финучреждений до 50 %.
Что дальше? Смело можно говорить о стабилизации банковской сферы, даже о её цементировании. По одну сторону находятся крупные государственные гиганты, гарантирующие своим вкладчикам 100 %-ный возврат средств, ещё и получившие такое мощное с маркетинговой и технологической точки зрения пополнение в лице «ПриватБанка»; по другую — финучреждения со стабильными зарубежными материнскими структурами. «Иностранцы» славятся неукоснительным выполнением требований НБУ, в том числе и по докапитализации. То есть их внезапный уход с рынка может быть продиктован разве что серьёзным форс-мажором. Между этими молотом и наковальней находятся мелкие банки, судьба которых туманна и зависит от политической конъюнктуры.
Судя по всему, на ближайшие год-два ситуация будет заморожена в таком виде. Это распределение сил устраивает все основные группы влияния. Государство подчинило себе банковский сектор, выдавив из него крупнейших олигархов. Те не остались «обиженными»: по крайней мере избежали ответственности за свои лопнувшие владения. А войти сегодня в банковскую сферу Украины — сродни авантюризму, азартной игре с государством. При этом со стороны можно разглядеть картину открытой конкурентной борьбы: западный капитал есть, российский капитал есть, всего у нас по документам банков почти сотня…
Финансовая гегемония
Не стихают разговоры вокруг возможной приватизации «Ощадбанка» и, что более вероятно, продажи «Привата». Глава Минфина Александр Данилюк изначально заявлял о возможности его дальнейшей перепродажи. Но об этом говорить рано. У государственных финансистов, по признанию Валерии Гонтаревой, ещё нет видения развития казённых банков, в том числе и только что национализированного. К тому же неясно, как, за сколько и кому продавать такого гиганта. «По-честному», с компенсацией расходов государства? Проблематично будет найти покупателя. По рыночной цене? Тогда как оправдать перед обществом более 100 млрд грн из бюджета, потраченных на докапитализацию? Такая сделка при любом раскладе станет испытанием не столько для финансовой системы, сколько для политической.
А пока гегемония государства и ручная модель управления банковским сектором вызывают скептицизм не только у экспертов. Что мы имеем? Концентрацию 40–60 % отечественного рынка финансов в руках государственных банков. Спасение частных банков («Приват») и их «невезучих» вкладчиков («Михайловский») ценой госбюджета и роста госдолга. Сохранение в национализированном банке раздутых процентных ставок одновременно с введением полной государственной гарантии возврата вкладов. Всё это имеет мало общего с принципами чистого рынка и современных, посткризисных взглядов на банковское дело.
Zavarnik