Декларируя состояние, граждане Донетчины уже уплатили в бюджет 2,5 млн гривен

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За первый квартал 2016 года свыше 5 тысяч граждан Донетчины предоставили декларацию об имущественном состоянии и доходах

В Донецкой области почти 24 тысячи человек задекларировали свои доходы

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