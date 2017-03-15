Лента новостей

12:18
Киев прекращает транспортное сообщение с ЛДНР
11:49
Порошенко о действиях Парасюка: "Это позор"
11:26
Стартовые пакеты "Феникс" уже продают в 5 раз дороже
11:23
Декларируя состояние, граждане Донетчины уже уплатили в бюджет 2,5 млн гривен
10:52
В Мариуполе отлавливают и усыпляют бродячих животных
10:36
В ДНР началась регистрация пациентов из подконтрольного Украине Донбасса
10:10
Кредит МВФ дорого обойдется украинцам
10:01
Жители Краматорска провели митинг в поддержку торговой блокады ОРДЛО
00:51
В Ясиноватском районном методическом кабинете провели семинар-практикум
00:47
За 2016 год отдохнуло и оздоровилось 1724 ребенка из Марьинского района
00:35
Учебные заведения Ясиноватского района отметили День украинского добровольца
00:31
Иверская школа получила долгожданный подарок - школьную столовую
00:23
Валерия Лутковская провела прием граждан в Волновахе
00:17
На горе Карачун состоялось мероприятие по чествованию памяти погибших воинов
21:52
Какие игрушки покупать ребенку
21:16
Павел Жебривский встретился с ветеранами АТО
19:57
Джигурда больше не «гражданин» ДНР
19:25
Фонд «Поможем» работать в ДНР больше не будет - Захарчеко
19:06
Бизнес в Марьинке сократился на 70%
18:52
Выбираем чудо устройство - квадрокоптер
17:07
Через «Prozorro» в Донецкой области хотели провернуть аферу на 3,5 млн гривен
16:31
В Донецке решили провести масштабный ремонт дорог
16:16
Пять простых способов сбросить вес
15:55
Пенсионерку осудили на 5 лет за организацию референдума
15:49
Перемещение товаров в зоне АТО будет происходить по новым правилам
15:33
Как выбрать нижнее белье?
15:19
Россия продолжает покупать двигатели в Украине
15:02
У Гройсмана подтвердили: землю будут продавать
14:57
В Краматорске БОМЖ изнасиловал несовершеннолетнюю
14:40
В ДНР решили выдать помощь ветеранам проживающим на подконтрольной Украине территории
14:14
На лыжи и в …Словению!
13:53
В День Добровольца Бахмут объединили более двухсот флагов
13:35
Русские новости за последнее время
12:20
Запуск Донецкой фильтровальной станции отложен
11:39
Аброськин: все задержанные на станции Кривой Торец отпущены
11:34
Носки в кейсе - подарок от души
11:16
Партнерство с перспективой банкротства?
10:32
Кадры со съемок фильма “Собачья жизнь” вызвали скандал
10:21
Девять причин взять сигвей в попутчики
10:09
Почти 45% всех поступлений в бюджеты от плательщиков Донетчины - это налог на доходы физических лиц
09:40
В Петровском районе Донецка перебит газопровод из-за военных действий
09:19
Где отдыхают украинцы
09:08
С МВФ договорились
00:30
Аппараты для попкорна – готовим популярное лакомство
23:27
Валерия Лутковская посетила Волноваху
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Декларируя состояние, граждане Донетчины уже уплатили в бюджет 2,5 млн гривен

0
47
Экономика / Финансы
0
Декларируя состояние, граждане Донетчины уже уплатили в бюджет 2,5 млн гривен

С начала декларационной кампании о своих прошлогодних состояниях уже отчиталось 2226 граждан Донетчины. Из них 5 граждан задекларировали доходы на сумму, превышающую 1 млн гривен. Общая сумма задекларированных за 2016 год доходов - более 119 млн грн, что на 116% превышает показатели прошлого года.

По предварительным результатам нынешней кампании декларирования доходов граждан к уплате в бюджет декларантами начислено 5,5 млн грн налога на доходы физических лиц и 1,3 млн грн военного сбора. За два месяца текущего года гражданами Донетчины уже уплачено в бюджет 2,5 млн грн налога на доходы физических лиц, что составляет более 150% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Активнее всего о своих доходах за 2016 год отчитываются те, кто получал наследство (809 деклараций) и получал доходы от продажи сельскохозяйственной продукции ( 527 деклараций).

Кроме того, 119 декларантов обратились в фискальные органы Донецкой области за налоговой скидкой. Таким образом, из казны гражданам области будет возвращено 140 тыс. гривен. Обращаем внимание, что реализовать свое право на получение налоговой скидки граждане могут на протяжении всего текущего года.

Главное управление ГФС в Донецкой области напоминает, что последний день подачи декларации за 2016 год для граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность, - 3 мая 2017 года.


Похожие публикации

14-02-2017
На Донетчине количество поданных гражданами деклараций увеличилось на 30%
28-11-2016
В Донецкой области почти 24 тысячи человек задекларировали свои доходы
16-08-2016
Граждане Донетчины задекларировали свыше 2,2 миллиардов гривен дохода
19-05-2016
В Донецкой области граждане задекларировали свыше 2 миллиардов гривен
7-04-2016
За первый квартал 2016 года свыше 5 тысяч граждан Донетчины предоставили декларацию об имущественном состоянии и доходах
12-03-2016
В Донецкой области свои доходы задекларировали 6 миллионеров

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх