Декларируя состояние, граждане Донетчины уже уплатили в бюджет 2,5 млн гривен

С начала декларационной кампании о своих прошлогодних состояниях уже отчиталось 2226 граждан Донетчины. Из них 5 граждан задекларировали доходы на сумму, превышающую 1 млн гривен. Общая сумма задекларированных за 2016 год доходов - более 119 млн грн, что на 116% превышает показатели прошлого года.
По предварительным результатам нынешней кампании декларирования доходов граждан к уплате в бюджет декларантами начислено 5,5 млн грн налога на доходы физических лиц и 1,3 млн грн военного сбора. За два месяца текущего года гражданами Донетчины уже уплачено в бюджет 2,5 млн грн налога на доходы физических лиц, что составляет более 150% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Активнее всего о своих доходах за 2016 год отчитываются те, кто получал наследство (809 деклараций) и получал доходы от продажи сельскохозяйственной продукции ( 527 деклараций).
Кроме того, 119 декларантов обратились в фискальные органы Донецкой области за налоговой скидкой. Таким образом, из казны гражданам области будет возвращено 140 тыс. гривен. Обращаем внимание, что реализовать свое право на получение налоговой скидки граждане могут на протяжении всего текущего года.
Главное управление ГФС в Донецкой области напоминает, что последний день подачи декларации за 2016 год для граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность, - 3 мая 2017 года.