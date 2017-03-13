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Украине предстоят рекордные выплаты по долгам

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Экономика / Финансы
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Украине предстоят рекордные выплаты по долгам

Украина обязана выплатить 12,5 млрд долларов по внешнему и внутреннему долгу в 2017-2019 годах. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Олег Чурий в эфире телеканала ZIK.

Чурий отметил, что сотрудничество с Международным валютным фондом крайне важно для продолжения структурных реформ в Украине, а также для пополнения международных резервов.

"В 2017-2019 годах Украина должна провести платежи как по основной сумме, так и по обслуживанию внешнего и внутреннего деноминированного в валюте государственного долга на сумму около 12,5 млрд долларов", - рассказал он.

Отвечая на вопрос об обнародовании текста меморандума об экономической и финансовой политике, который уже был подписан украинской стороной и передан в МВФ, Чурий подчеркнул, что согласно внутренним правилам фонда этот документ является конфиденциальным до принятия советом директоров.

В соответствии с установленной МВФ процедурой, украинская сторона письмом должна официально дать согласие на публикацию меморандума. Сейчас все подписанты меморандума, включая Национальный банк, дали согласие на его публикацию.

Таким образом, меморандум будет опубликован после одобрения советом директоров МВФ.

Как сообщалось, Национальный банк оценивает необходимость выплат Украиной по внешним долгам в 2017 году в 2,5 млрд долларов.


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