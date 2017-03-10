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Землепользователи Донетчины пополнили местные бюджеты на 132 млн гривен

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Экономика / Финансы
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Землепользователи Донетчины пополнили местные бюджеты на 132 млн гривен

За два месяца 2017 года местные бюджеты Донецкой области получили свыше 132 млн грн платы за землю, что на 2 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года. В частности, от юридических лиц поступило свыше 121 млн грн, а от физических лиц - более, чем 10 млн гривен.

В этом году в формировании местных бюджетов, по показателю наибольших поступлений, плата за землю занимает третье место, пропустив вперед налог на доходы физических лиц и единый налог. По результатам января-февраля текущего года общий удельный вес платы за землю в поступлениях местных бюджетов составляет 8%.

Главное управление ГФС в Донецкой области напоминает, что коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель, в 2017 году составляет:

- для сельскохозяйственных угодий (пашни, многолетних насаждений, сеножатей, пастбищ и перелогов) - 1,0;

- для земель несельскохозяйственного назначения - 1,06.


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