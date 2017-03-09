Кабмин готовит новые тарифы на газ

Кабмин будет менять цены на газ каждые полгода

Украинцам могут поднять цену на газ еще на 40%

Украинцев ждет очередное подорожание газа

Украинцам поднимут цены и тарифы на "коммуналку"

Сколько мы заплатим за коммуналку в 2016 году

Немецкий газ обошелся Украине дешевле российского