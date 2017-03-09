Кабмин готовит новые тарифы на газ

Еще в прошлом году Украина в меморандуме с МВФ обязалась до апреля 2017-го разработать механизм корректировки цен на голубое топливо. В феврале Кабмин подписал соглашение, согласно которому стоимость газа будет корректироваться каждые полгода. Сайт «Сегодня.ua» выяснил, как могут измениться цены на голубое топливо для украинцев в этом году, и от чего будет зависеть тариф.
Сколько будет стоить голубое топливо
В прошлом месяце коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что, если Кабмин не продлит обязательство «Нафтогаза» продавать газ населению по льготным условиям, цены на голубое топливо вырастут на 40%. Вскоре заявление на правительственном портале прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман. Он пообещал не допустить «любые повышения тарифов на газ для нужд населения». Проект постановления, которым «Нафтогаз» обязуют продавать голубое топливо украинцам по льготным ценам, уже появился на сайте Министерства экономического развития.
Документом предусмотрено: газ будет стоить 4949 грн (цена без НДС) за тысячу кубометров с первого апреля 2017-го до первого апреля 2018-го. Населению будут продавать голубое топливо украинской добычи. Если украинского газа будет не хватать, то «Нафтогаз» должен закупить голубое топливо «у других оптовых продавцов, за границей».
К слову, согласно постановлению Кабмина № 90 от 21 февраля, тариф на газ должны пересматривать 1 апреля и 1 октября каждого года. При пересмотре тарифа будут учитывать среднемесячные показатели цен на газ на немецком хабе NCG (за полугодие) с учетом затрат на транспортировку до украинской границы и входа в ГТС в пересчете на официальный курс НБУ, а также тарифы на транспортировку, распределение и наценку «Нафтогаза». Если окажется, что тариф, сформированный по импортному паритету, выше действующего не менее, чем на 10%, цены на газ пересмотрят.
К слову, в октябре прошлого года Украина подписала меморандум с МВФ, в котором Кабмин обязуется: «к апрелю 2017-го запустить механизм, позволяющий корректировать тарифы на газ для населения и удерживать поквартальные показатели».
Тариф на газ для населения определяется по формуле: стоимость импортного газа × курс доллара + НДС + транспортировка + распределение + наценка Нафтогаза, поясняют в Министерстве экономразвития. Когда принимался действующий тариф на газ, стоимость импортного голубого топлива была на уровне 185 долл. А в бюджете на этот год предусмотрено, что газ Украина будет покупать по 246 долл. Из-за этого правительству придется снова повысить тариф на газ для населения, уверен член набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчук.
Экс-начальник Управления по связям с общественностью «Нафтогаза» Валентин Землянский подсчитал: газ, согласно формуле Кабмина, будет стоить 9600 грн за тысячу кубометров (на данный момент 6800 грн). В то же время Юрий Корольчук уверен, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет на 25-60% (до 8,5-11 тыс. грн). «Если цена минимально на 1500 грн не вырастет, это означает только одно – рынок и дальше регулируется вручную, правительство контролирует цены, и никакого рынка нет. А эту разницу государство будет покрывать из бюджета», – рассказывает Юрий Корольчук.
Газ с субсидиями подорожает
Норматив потребления газа в Украине всего за несколько лет сократили с 11 до 5,5 кубометров на один квадратный метр. Новый норматив – 5 кубометров газа на квадратный метр – вступит в силу уже в мае этого года. Такое решение несколько недель назад принял Кабинет министров Украины. Сейчас субсидия покрывает 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне «коммунальную скидку» будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии. По действующему тарифу – это еще 204 грн. В квартире такой же площадью с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 грн.
Пересмотр нормативов позволит государству сэкономить на субсидиях, уверен Валентин Землянский. По подсчетам Минсоцполитики, в следующем отопительном сезоне субсидии оформят 9 из 15 млн украинских семей. На «коммунальную скидку» в бюджете страны на этот год предусмотрен 51 млрд грн. «Это приведет к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведет к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами», – сказал изданию Валентин Землянский.
Юрий Корольчук поясняет: нормативы показывают, сколько в среднем украинцы тратят ресурсов на обогрев квадратного метра жилья. Правительству, уверен эксперт, перед тем, как сокращать норматив, нужно было показать расчеты: насколько и почему сократилось потребление.
«Определенная логика в таком решении есть. Норма – приблизительный расчет того, сколько один человек может тратить воды, электроэнергии, газа, тепла. Этот норматив формируется на основе расчетов, которые подают поставщики тепла, эти подсчеты подтверждает национальный регулятор. Но правительство должно было объяснить, почему сокращают нормы, показать расчеты», – говорит эксперт.