Сотрудники налоговой милиции Донетчины пополнили госбюджет на 3,5 млн гривен

Налоговая милиция Донетчины в январе 2017 года пополнила госбюджет на 2,2 млн гривен

С начала года сотрудниками ГФС в Донецкой области зарегистрировано 91 уголовное производство

Налоговой милицией Донетчины взыскано в бюджет по уголовным производствам более 9 млн. гривен

Сотрудники налоговой милиции Донетчини пополнили госбюджет на 8,5 млн. гривен

В Донецкой области за 2016 год зарегистрировано 57 криминальных производств

На Донетчине налоговой милицией взыскано в бюджет почти 15 млн. гривен