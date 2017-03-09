Сотрудники налоговой милиции Донетчины пополнили госбюджет на 3,5 млн гривен

За январь-февраль 2017 года по материалам сотрудников оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области зарегистрировано 14 уголовных производств (в т.ч. за февраль - 6), из них 10 - по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (за февраль - 5), 3 - реализации фальсифицированных подакцизных товаров (за февраль - 1), 1 - финансирования терроризма.
По уголовным производствам с начала года взыскано в бюджет 3,5 млн грн, из них по законченным уголовным производствам - 1 млн гривен.
Также работниками налоговой милиции Донецкой области за отчетный период прекращена деятельность 1-го "ковертационного центра" и 2-х цехов подпольного производства ликеро-водочных изделий.
Направлено в суд с обвинительным актом 2 уголовных производства.