После Майдана долги по налогам выросли вчетверо

Справки об отсутствии налогового долга выдаются в электронном виде

По результатам достижения налогового компромисса в бюджет Донецкой области поступило свыше 11 млн. грн.

Поступления в бюджет выросли на треть

По результатам контрольно-проверочной работы ГФС Донетчины доначислено почти 35 млн. гривен

В Донецкой области угольное предприятие уклонилось от уплаты налогов на 5 млн гривен

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