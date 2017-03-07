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После Майдана долги по налогам выросли вчетверо

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Экономика / Финансы
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После Майдана долги по налогам выросли вчетверо

Долги украинцев по налогам перед госбюджетом с 2014 по 2016 годы выросли в 3,8 раза и составили 59 миллиардов гривен. Об этом сообщает Счетная палата Украины, ссылаясь на отчет о результатах аудита эффективности взыскания налогового долга.

Аудиторы признали действующую систему управления налоговым долгом неэффективной и непрозрачной.

"Мероприятия, которые проводили фискальные органы с целью предупреждения роста налогового долга и непосредственно его взыскания с налогоплательщиков, не привели к снижению темпов его роста или его сокращению" - говорится в сообщении ведомства.

Долг по налогам, сборам и платежам в государственный бюджет в течение 2014-2016 годов вырос в 3,8 раза и по состоянию на 1 января 2017 года достиг почти 59 миллиардов гривен, отмечается в сообщении.

Основная часть налогового долга (88 процентов) сформирована из налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий и рентных платежей.

В 2016 году дефицит бюджета Украины составил 70,13 миллиарда гривен. За год он вырос в 1,6 раза. С учетом того, что в прошлом году объем украинской экономики составил 2,4 триллиона гривен, дефицит бюджета равен трем процентам ВВП.


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