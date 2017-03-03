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На Донетчине поступления от пользователей полезных ископаемых составили почти 96 млн гривен

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Экономика / Финансы
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На Донетчине поступления от пользователей полезных ископаемых составили почти 96 млн гривен

С начала года плательщики рентной которые платы используют недра пополнили сводный бюджет страны на 95,9 млн гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления увеличились на 36% или на 31,8 млн гривен.

Согласно распределению средств в государственный бюджет направлено свыше 71 млн гривен. В распоряжении местных общин региона осталось почти 24,7 млн гривен поступлений от пользователей недр.

На Донетчине 322 субъекта ведения хозяйства зарегистрированы плательщиками рентной платы за пользование недрами. Из них 318 недропользователей имеют специальные разрешения на добычу полезных ископаемых и 4 - на добычу природного газа.

Уникальный естественно-ресурсный потенциал Донецкой области при его эффективном использовании является одной из важнейших предпосылок устойчивого развития региона и качества жизни, и тенденция к росту поступлений рентных платежей будет способствовать его сохранению и возобновлению.


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