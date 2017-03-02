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Константиновские депутаты нашли средства на компьютеры для полиции

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Экономика / Финансы
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Константиновские депутаты нашли средства на компьютеры для полиции

В рамках программы "Правопорядок" в Константиновке выделили более 300 тысяч гривен на ремонт правоохранителям и приобретение новой техники.

В общем деньги выделены на проведение ремонтов в СБУ и местном отделении полиции. Кроме того, предусмотрено финансирование на новые компьютеры для полиции.

- Это средства, оставшиеся с прошлого года, на счетах казначейства. Выделяем на спецодежду для спасателей 30 тысяч гривен, на ремонт СБУ и полиции - более 100 тысяч, на обновление компьютерной техники - 40 тысяч гривен, еще 145 тысяч - на горючее, - сообщила Татьяна Куклис - начальник Константиновского городского финуправления.

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