На метро в центре Днепра выделили 300 млн евро

В Днепре президент Порошенко рассказал о финансировании строительства метрополитена за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Об этом соообщает сайт президента.
"Благодаря решению Верховной Рады, правительству и, в том числе, указам президента, мы получили 300 млн евро для строительства метро. Работы начались… Строительство днепровского метро – это символ сотрудничества ЕС и Украины", - сказал Порошенко.
Как сообщается на официальном сайте главы государства, в связи с необходимостью продолжения строительства первой очереди метрополитена в Днепрt по проекту "Завершение строительства метрополитена в г.Днепр" между Украиной и ЕБРР было заключено Кредитное соглашение на сумму 152 млн евро, и на такую же сумму - между Украиной и ЕИБ.
По словам президента, в городе ждали достройки трех станций метрополитена более 22 лет.