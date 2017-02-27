На метро в центре Днепра выделили 300 млн евро

«Метро в Донецке откроется в декабре 2014-го»

В украинских городах-миллионниках будут строить наземное метро

ЕБРР выделил 350 миллионов евро на Саркофаг на ЧАЭС

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.