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В январе 2017 года фискальной службой Донетчины предоставлено свыше 13 тысяч административных услуг

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Экономика / Финансы
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В январе 2017 года фискальной службой Донетчины предоставлено свыше 13 тысяч административных услуг

За первый месяц 2017 года органами фискальной службы Донецкой области предоставлено свыше 13,4 тысяч административных услуг, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 40%.

В январе зафиксированы свыше 204 тыс. обращений представителей бизнеса и граждан в органы фискальной службы Донецкой области за получением административных, консультативных и информационных услуг.

Наиболее популярная административная услуга – выдача карточки налогоплательщика, внесение в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика с Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков. В январе т.г. граждане получили 6485 таких карточек, удельный вес от общего количества полученных в отчетном месяце админуслуг - 48,2%.

Также запрашиваемыми со стороны субъектов ведения хозяйства в январе были такие административные услуги:

предоставление выписок с реестра плательщиков единого налога - 1464 (10,9%);

регистрация плательщика единого налога - 1159 (8,6%);

регистрация книги учета доходов и книги учета доходов и расходов плательщикам единого налога - 1059 (7,9%);

регистрация книг учета расчетных операций - 873 (6,5%) и другие.

Непосредственно Главным управлением ГФС в Донецкой области в январе 2017 года предоставлено 584 админуслуги: выдано 547 лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями (из них 288 и 255 лицензий соответственно), по 2 дубликата лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями, а также 37 регистрационных номеров учетной карточки налогоплательщика.


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