В январе 2017 года фискальной службой Донетчины предоставлено свыше 13 тысяч административных услуг

В Донецкой области с начала года предоставлено почти 122 тысячи административных услуг

Фискальной службой Донетчины предоставлено почти 77 тысяч административных услуг

Центрами обслуживания плательщиков Донетчины предоставлено свыше 52 тыс. административных услуг

В марте налогоплательщикам Донецкой области предоставлено почти 16,7 тысяч административных услуг

В октябре 2015 года Цопами Донетчины предоставлено свыше 12,5 тысяч услуг

В августе плательщики Донецкой области получили свыше 13 тысяч административных услуг