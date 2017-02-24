В Украине Индекс борща за год вырос вдвое

В Украине впервые за год подешевела гречка

С сентября стоимость коммунальных услуг поднимется еще на 200 гривен

Гривна упала еще на 71,75 копеек

В Украине стало больше гривен и копеек - НБУ

НБУ снизил курс гривны на 70 копеек

Овощи подешевеют к ноябрю