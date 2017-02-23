Коммунальщики Бахмута задолжали почти полтора миллиона за электроэнергию

Донецктеплокоммунэнерго не желает погашать 42 млн грн долга за электроэнергию

Коммунальные предприятия Марьинки будут отключены от электроэнергии за долги

Мариупольский завод тяжелого машиностроения накопил 2,4 млн грн долга за потребленную электроэнергию

Крупнейший поставщик тепла в Донецкой области отключен от электроснабжения за долги

Мариупольский завод тяжелого машиностроения год не оплачивает электроэнергию

Задолженность по зарплатам в Украине уменьшилась, но сумма долга выросла