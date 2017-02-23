Коммунальщики Бахмута задолжали почти полтора миллиона за электроэнергию

Общая сумма долга КП «Бахмутелектротранс» за потребленную электроэнергию перед ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» составляет 1 млн. 361 тыс. гривен.
На прошлой неделе коммунальное предприятие получило предупреждение от «Донецкоблэнерго», что в случае неуплаты долга, электроснабжение будет прекращено и движение троллейбусов станет невозможным.
- Мы уже выплатили более 400 тысяч гривен долга и составили гарантийное письмо, в котором указали, что в марте оплатим весь долг, - отметил Федор Федоров, заместитель городского головы Бахмута по вопросам ЖКХ.
Сейчас, по информации КП «Бахмутелектротранс», ежемесячно предприятие потребляет электроэнергии на сумму около 700 тысяч гривен.
Напомним, как мы сообщали ранее, в ноябре прошлого года стоимость проезда в троллейбусах Бахмута выросла до 2,5 гривен. Именно путем увеличения стоимости проезда коммунальщики планируют и в дальнейшем виплачуты долги за электроснабжение.
До ТеБе