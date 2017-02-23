Чистый убыток Украины от дружбы с ЕС в 2016 составил 520 млн долл.

Режим свободной торговли с ЕС не компенсировал Украине потери от ухудшения условий торговли с Российской Федерацией, наступившего от переориентации на ЕС.
Такой вывод следует из данных Государственной службы статистики Украины, на которые ссылается представительство ЕС в Киеве. Рост экспорта в ЕС по итогам 2016 года оказался символическим - всего на 480 млн долл., или на 3,7%, до 13,5 млрд долл.
Между тем ранее министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сообщил, что только потери от ограничений на транзит украинских товаров, введенных РФ в ответ на режим свободной торговли Украины с ЕС, составили 1 млрд долл. в год.
Таким образом чистые потери валютных поступлений составляют 520 млн долл., но европейские дипломаты советуют своим украинским друзьям не расстраиваться по этому поводу.
"И даже несмотря на то, что этот рост пока остается незначительным, он показывает, что Соглашение, а особенно создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, приносит пользу Украине", - говорится в сообщении представительства ЕС.
Стоит также отметить, что экспорт в Россию за 2016 год обвалился на 25,6% – по сравнению с ростом торговли с ЕС на 3,7%.
МинПром