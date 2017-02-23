Лента новостей

16:41
Коммунальщики Бахмута задолжали почти полтора миллиона за электроэнергию
16:12
В 2017 году детей-сирот Донетчины планируют обеспечить жильем
11:45
Трудовые отношения в январе 2017 года в Донецкой области оформили почти 1000 граждан
11:32
Почему востребована услуга доставки цветов
11:01
Донецкая фильтровальная станция подверглась обстрелу
10:48
Чистый убыток Украины от дружбы с ЕС в 2016 составил 520 млн долл.
10:35
В Мариуполе открылся единственный в Донецкой области кинологический центр
10:29
Кабмин будет менять цены на газ каждые полгода
00:22
Какие неисправности могут произойти в работе холодильника
00:00
Шедевр. Вышивка из ленты
23:14
Жители Новогродовки, Покровска и Красногоровки получили помощь от Латвии
22:27
Проявление сахарного диабета у детей
22:24
Павел Жебривский: «Сегодня в Донецкой области власть впервые отделена от бизнеса»
21:08
В ДонОГА состоялась встреча с представителями Датского совета по беженцам в Украине
21:04
Госслужащих и предпринимателей Донецкой области будут обучать в Европе
20:54
Особенности выбора телевизора
19:45
Мироновская ТЭС остановилась. Энергетики срочно восстанавливают ее работу
18:22
Главная часть интерьера – шторы
17:54
В Украине 3 года подряд падает машиностроение, - эксперт
17:50
РФ будет поставлять кокс напрямую в Донбасс
16:54
Латвия предоставила Донецкой области почти 20 тонн гуманитарной помощи
16:49
Угля на Славянской ТЭС хватит еще на полтора месяца
16:41
Для жителей Курахово есть угроза остаться без тепла
16:39
Письменный перевод - гарантия качества, профессионализма и быстрого выполнения заказов
16:22
С 1 марта 2017 года НКРЭКУ вводит новые тарифы на электроэнергию для населения
16:18
На 40% увеличилось количество выявленных нарушений таможенных правил на Донецкой таможне
21:38
ОБСЕ: Донбасс - главная нестабильность в Европе
21:25
Пять незаменимых аксессуаров для туриста
17:48
В Покровском районе студентам рассказали о ходе Революции Достоинства
17:21
Ночная серенада: как избавиться от храпа
17:03
МГБ ДНР задержало директора донецкого коледжа за шпионаж
16:48
Славянск получит 200 млн. на развитие инфраструктуры
16:40
Для кого выгодно покупать мебель в интернете, и какие плюсы такой покупки
16:18
Выпускники Белицкого профлицея стали сотрудниками ДТЭК
15:37
В Донецкой области правоохранители изъяли контрафактный алкоголь на 1 млн грн
15:27
Порошенко призвал усилить санкции против России
15:18
Парфюм: простые хитрости непростого выбора
14:12
Донецкую фильтровальную станцию удалось запустить
14:03
В Авдеевке продолжают ликвидировать последствия обстрелов
13:47
С чем носить длинные юбки
11:59
Часовярский городской совет нарушил процедуру закупки продуктов в детский сад
11:44
Что экономичнее: колонка или бойлер
11:37
В Славянске из-за мусора разыскивают подпольные керамические цеха
10:41
Донетчина: результатом проверок проведения наличных расчетов является дополнительное поступление в бюджет свыше 50 тыс. гривен
10:28
В Украине повысили субсидии ЖКХ
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Чистый убыток Украины от дружбы с ЕС в 2016 составил 520 млн долл.

0
84
Экономика / Финансы
0
Чистый убыток Украины от дружбы с ЕС в 2016 составил 520 млн долл.

Режим свободной торговли с ЕС не компенсировал Украине потери от ухудшения условий торговли с Российской Федерацией, наступившего от переориентации на ЕС.

Такой вывод следует из данных Государственной службы статистики Украины, на которые ссылается представительство ЕС в Киеве. Рост экспорта в ЕС по итогам 2016 года оказался символическим - всего на 480 млн долл., или на 3,7%, до 13,5 млрд долл.

Между тем ранее министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сообщил, что только потери от ограничений на транзит украинских товаров, введенных РФ в ответ на режим свободной торговли Украины с ЕС, составили 1 млрд долл. в год.

Таким образом чистые потери валютных поступлений составляют 520 млн долл., но европейские дипломаты советуют своим украинским друзьям не расстраиваться по этому поводу.

"И даже несмотря на то, что этот рост пока остается незначительным, он показывает, что Соглашение, а особенно создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, приносит пользу Украине", - говорится в сообщении представительства ЕС.

Стоит также отметить, что экспорт в Россию за 2016 год обвалился на 25,6% – по сравнению с ростом торговли с ЕС на 3,7%.

МинПром


Похожие публикации

14-09-2016
Экспорт из Украины упал на 10,5%
1-08-2016
Украинский экспорт в Евросоюз растет
25-01-2016
Украинский экспорт за 11 месяцев упал на 31%
16-11-2015
Украинская торговля сократилась на треть
17-02-2015
В прошлом году прямые иностранные инвестиции в Украину упали почти на 20%
15-09-2014
Профицит внешней торговли Украины товарами за 7 месяцев составил 880,4 млн долл. против дефицита годом ранее, - Госстат

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх