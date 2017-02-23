Кабмин будет менять цены на газ каждые полгода

Украинцам могут поднять цену на газ еще на 40%

Повышение тарифов на газ с 1 мая можно избежать

МВФ до апреля ожидает от украинского правительства решений по утверждению цен на газ населению

Отопление в Украине может подорожать на 80%

Кабмин рассматривает возможность сокращения поставок газа предприятиям с августа на 30%

Кабмин предлагает повысить розничные цены на газ на 40% с мая 2015г и на 20% с мая 2016 и 2017гг