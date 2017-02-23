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Кабмин будет менять цены на газ каждые полгода

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Экономика / Финансы
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Кабмин будет менять цены на газ каждые полгода

Правительство Украины утвердило новый порядок пересмотра предельных розничных цен на природный газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Теперь корректировка цен может осуществляться каждые полгода (с 1 апреля и с 1 октября) в случае, если стоимость импортного газа увеличится за полугодие более чем на 10%.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №90 от 21 февраля, которым внесены изменения в постановление от 1 октября 2015 года о возложении специальных обязанностей по поставкам газа на Нафтогаз.

Как пишут Українські новини, предыдущая редакция постановления правительства о возложении на Нафтогаз специальных обязанностей предусматривала ежеквартальную корректировку цен на газ для населения в случае существенного изменения цен импортного паритета, но механизма такого пересчета в старой редакции прописано не было. Теперь же Кабмин вводит два новых понятия – "газовый год" (с 1 октября по 30 сентября) и "газовое полугодие" (с 1 апреля по 30 сентября и с 1 октября по 31 марта).

Согласно новым изменениям, обязанности рассчитывать предельные розничные цены на газ для населения и ТКЭ возложены на Министерство энергетики и угольной промышленности.

При расчете предельной розничной цены газа для населения и ТКЭ министерством будут учитываться: среднемесячные показатели цен на газ на немецком хабе NCG (за полугодие) с учетом затрат на транспортировку до украинской границы и входа в ГТС в пересчете на официальный курс НБУ за 2-й и 3-й месяцы текущего газового полугодия (либо май-июнь, либо ноябрь-декабрь), а также тарифы на поставку и распределения газа внутри Украины, НДС и торговая наценка поставщика. Такие расчеты Минэнерго обязано проводить за 2 месяца до начала каждого следующего газового полугодия и обнародовать их на своем сайте.

Если текущие цены на газ отклоняются от расчетов Минэнерго более чем на 10%, то Кабмин пересматривает их, если менее – то цены остаются прежние.

Первый пересмотр цен может быть проведен с 1 апреля. Но поскольку текущие цены на природный газ для населения и ТКЭ действуют с мая 2016 года (будет 11 месяцев на момент возможного пересмотра в 2017), то при расчете новых цен Минэнерго будет учитывать котировки на немецком газовом хабе за весь этот период – с мая 2016 года по март 2017 года.

Порядок также предусматривает, что если будет корректироваться цена на газ для населения, одновременно будет также пересматриваться и закупочная цена газа Нафтоазом у своей дочерней компании Укргаздобычи.


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