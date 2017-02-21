Славянск получит 200 млн. на развитие инфраструктуры

В этом году Славянск получит больше 200 млн. гривен на реализацию инфраструктурных проектов, из средств, выделенных на восстановление Донецкой области. Об этом на пресс-конференции сообщил городской голова Вадим Лях, сообщает До ТеБе.
Однако, некоторые проекты пришлось отложить, вместо них деньги направят на другие - для которых уже готова проектно-сметная документация (ПСД).
- Состоялась встреча с губернатором области, во время которой мы обсудили реализацию инфраструктурных проектов, готовность проектно-сметных документаций освоения денег, выделенных на восстановление Донецкой области. В результате мы пришли к решению, выгодного как для города, так и для области. Проекты, ПСД на которые не были готовы по Славянске, Святогорске и Николаевке пока были вычеркнуты из распоряжения. Они будут финансироваться позже, как только будет готова ПСД. Зато в список включили другие проекты, документация на которые была готова, - отметил Вадим Лях.
В частности, пока без финансирования останутся проекты реконструкции центральной площади Славянска, здания горсовета и реконструкции библиотеки. Зато в городе будет проведен капитальный ремонт дорог.