Славянск получит 200 млн. на развитие инфраструктуры

Кабмин выделил средства на восстановление мостов в Донецкой области

На реализацию инфраструктурных объектов Донецкая область потратит более 6 млрд грн

Школы в Донецкой области не спешат становиться опорными

Славянск получит восемь миллионов гривен и хочет столько же в евровалюте