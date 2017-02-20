На Донетчине свыше 1700 загрязняющих окружающую среду предприятий платят эко-налог

На сегодняшний день Донецкая область находится не в наилучших экологических условиях. Прежде всего это связано с небрежным отношением к окружающей природной среде и деятельностью большого количества предприятий, которые загрязняют и ухудшают состояние окружающей среды. В Донецкой области экологический налог платит свыше 1700 предприятий.



В январе 2017 года ими было перечислено в сводный бюджет страны свыше 36 млн гривен, что в 2,5 раза или на 22 млн гривен превышает поступления января прошлого года.

Экологический налог является одним из способов борьбы с загрязнением окружающей среды, именно поэтому обеспечение сбора экологического налога является одним из приоритетных направлений работы фискальной службы Донетчины.



Согласно распределению средств на возобновление окружающей среды местная казна получила свыше 29 млн грн, что является весомым источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, минимизацию негативного влияния на неё хозяйственной деятельности и рациональное использование природных ресурсов.



Государственный бюджет получил - более, чем 7 млн гривен.