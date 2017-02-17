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В Луганской области материальную помощь ветеранам войны увеличат с 500 до 1,5 тыс. грн

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Экономика / Финансы
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В Луганской области материальную помощь ветеранам войны увеличат с 500 до 1,5 тыс. грн

На Луганщине до конца февраля должны принять новую программу по медицинскому и социальному обеспечению участников АТО, их семей, а также ветеранов войны.

Программа рассчитана на 2017-2019 годы. На ее реализацию из областного бюджета запланировано выделить 5,5 млн грн.

По словам заместителя директора департамента труда и социальной защиты населения Луганской областной военно-гражданской администрации Елены Гарькавец, ко всемирному дню людей с инвалидностью в 2016 году в области для 166 людей с ограниченными физическими возможностями, инвалидность которых была связанна с ранениями в период боевых действий на территории других государств (Афганистан), была оказана денежная помощь в размере 500 грн. на общую сумму 83 тыс. грн.

«В новой программе планируется размер помощи увеличить с 500 грн до полутора тысяч грн», – отметила она.

Напомним, на днях в Украине отметили годовщину окончания войны в Афганистане. 15 февраля 1989 года был осуществлен вывод основной массы советских войск, поэтому именно эту дату принято считать днем окончания войны. Каждый четвертый из почти шестисот тысяч военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях в Афганистане, – украинцы. Из них около 2,5 тыс. человек – погибли; более 8 тыс. – получили ранения. Вернулись домой инвалидами – 4 тыс. 687 украинцев.

Донецкие Новости


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