В Луганской области материальную помощь ветеранам войны увеличат с 500 до 1,5 тыс. грн

Виктор Янукович: Государство будет делать все, чтобы ветераны постоянно чувствовали заслуженную заботу

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