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В январе в распоряжение общин Донетчины поступило на 200 миллионов гривен больше, чем в прошлом году

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Экономика / Финансы
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В январе в распоряжение общин Донетчины поступило на 200 миллионов гривен больше, чем в прошлом году

По результатам января 2017 года местные бюджеты Донецкой области получили свыше 627 млн грн, что на 207 млн грн больше, чем за первый месяц прошлого года.

В частности, наибольшая сумма налоговых платежей осталась в распоряжении общины г. Мариуполя, а именно свыше 187 млн гривен. В два раза меньше получили общины Покровського и Бахмутського районов - 90 и 83 млн грн соответственно. Увеличение поступлений в местные бюджеты региона, в первую очередь, произошло благодаря плодотворному сотрудничеству органов местного самоуправления, налогоплательщиков и фискальных органов области.

Основной бюджетоформирующий налог местных общин - налог на доходы физических лиц. В январе с доходов жителей Донетчины поступило свыше 400 млн грн указанного налога. Поэтому важной остается работа по детенизации рабочих мест. Учитывая повышение с 1 января 2017 года уровня минимальной заработной платы, и при условии порядочности работодателей ожидается повышение поступлений в местные бюджеты Донетчины.

Значительную роль в наполнении местных бюджетов также играет единый налог. Январские поступления составляют 76 млн грн, что почти вдвое больше поступлений соответствующего периода 2016 года.

Также с начала 2017 года по сравнению с показателями прошлого года наблюдается прирост платы за землю на 15 млн гривен. Поступления в первом месяце текущнго года составили 68 млн гривен.


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