В январе в распоряжение общин Донетчины поступило на 200 миллионов гривен больше, чем в прошлом году

С доходов жителей области уже уплачено почти 540 миллионов гривен

Местные бюджеты Донетчины получили почти на 2 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году

С начала года в местные бюджеты Донецкой области поступило почти 4,3 миллиарда гривен

Местные бюджеты Донетчины получили свыше 287 млн. грн. платы за землю

С начала года местные бюджеты Донетчины получили свыше 2,3 миллиардов гривен

В местные бюджеты Донетчины поступило свыше 287 миллионов гривен единого налога