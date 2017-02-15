Налоговая милиция Донетчины в январе 2017 года пополнила госбюджет на 2,2 млн гривен

С начала 2017 года по материалам сотрудников оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области зарегистрировано 8 уголовных производств, из них:
- 5 - по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах;
- 2 - по факту реализации фальсифицированных подакцизных товаров;
- 1 - по факту финансирования терроризма.
За первый месяц 2017 года по уголовным производствам взыскано в бюджет 2,2 млн грн, из них по законченным уголовным производствам - 1 млн гривен.
Также работниками налоговой милиции Донецкой области в январе 2017 года прекращена деятельность 1-го "конвертационного центра" и 1-го цеха подпольного производства ликеро-водочных изделий.
Направлено в суд с обвинительным актом 1 уголовное производство.